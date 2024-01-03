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Сегодня, 11:52

Тардиф считает заслуженным выход сборной Чехии в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

Алина Савинова
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф отреагировал на выход сборной Чехии в полуфинал молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале турнира чехи со счетом 3:2 победили национальную команду Канады.

«Если посмотреть на результаты других матчей, то сборным Финляндии и Швеции также пришлось побороться. По моему мнению, сборная Чехии заслужила выход в полуфинал, она играла больше как команда. В 2023 году сборной Канады в финале потребовалось дополнительное время, чтобы обыграть чехов. Вчера была примерно такая же игра, но другой результат. Интересный турнир», — приводит ТАСС слова Тардифа.

В полуфинале МЧМ-2024 Финляндия сыграет со сборной США, а Швеция встретится с Чехией. Игры пройдут 4 января.

Источник: https://tass.ru/sport/19669859
Хоккей
Люк Тардиф
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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