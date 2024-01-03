Стали известны все полуфиналисты молодежного чемпионата мира-2024

Определились все команды, которые сыграют в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024.

В последнем матче четвертьфинала турнира сборная Швеции обыграла Швейцарию — 3:2 ОТ. Ранее сборная Финляндии обыграла Словакию (4:3 ОТ), США разгромили Латвию (7:2), а Чехия выбила Канаду (3:2).

В полуфинале Финляндия сыграет со сборной США, а Швеция встретится с Чехией. Полуфинальные матчи МЧМ-2024 пройдут 4 января.