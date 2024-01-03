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Сегодня, 00:19

Стали известны все полуфиналисты молодежного чемпионата мира-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чехия U20.
Фото AFP

Определились все команды, которые сыграют в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024.

В последнем матче четвертьфинала турнира сборная Швеции обыграла Швейцарию — 3:2 ОТ. Ранее сборная Финляндии обыграла Словакию (4:3 ОТ), США разгромили Латвию (7:2), а Чехия выбила Канаду (3:2).

В полуфинале Финляндия сыграет со сборной США, а Швеция встретится с Чехией. Полуфинальные матчи МЧМ-2024 пройдут 4 января.

Источник: Таблица МЧМ
Хоккей
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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