Быков признался, что не смотрит молодежный чемпионат мира: «Без наших интерес потерян»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» рассказал, почему не смотрит молодежный чемпионат мира по хоккею.

«Я не смотрю этот чемпионат, только узнаю результаты из прессы. Без наших интерес потерян. Иногда удается посмотреть вырезки интересных моментов, чтобы понимать вектор развития. Полностью матчи не смотрю, узнаю только результаты, чтобы быть в курсе, и не более того», — сказал Быков «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.