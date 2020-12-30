Россия выиграла оба прошлых матча у Австрии на МЧМ. Дубль в одним из них оформил 17-летний Кузнецов

30 декабря сборная России проведет третий матч на молодежном чемпионате мира — против Австрии. Встреча начнется в 5.30 по московскому времени. Это третья игра нашей молодежки против австрийцев в истории МЧМ.

На МЧМ-2004 россияне победили 3:1 (по голу забили Александр Овечкин и Евгений Малкин), а на МЧМ-2010 — 6:2, причем дубль оформил 17-летний Евгений Кузнецов. Оба матча прошли в рамках группового этапа турнира.

США уничтожила чешскую оборону, которая не покорилась России. Есть ли еще у нашей сборной шансы на первое место в группе?