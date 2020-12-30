США уничтожила чешскую оборону, которая не покорилась России. Есть ли еще у нашей сборной шансы на первое место в группе?
Победа сборной США над Чехией немного прояснила ситуацию на молодежном чемпионате мира в группе В.
Таблица сейчас выглядит так: Швеция — 6 очков (2 игры), США — 6 (3), Чехия — 3 (3), Россия — 3 (2) Австрия — 0 (2).
Оставшиеся игры: Австрия — Россия, Россия — Швеция, Чехия — Австрия, Швеция — США.
Для простого попадания в плей-офф сборной России надо обыграть австрийцев. Для более удобного объяснения других раскладов в группе сделаем предположение, что австрийская команда уступит в основное время во всех матчах — любой другой результат будет невероятной сенсацией. Так что рассмотрим результаты внутри «подгруппы» из других четырех сборных. Пока таблица матчей между ними выглядит так: Швеция — 3 (1), США, Россия — 3 (2), Чехия — 3 (3).
Оставшиеся игры: Россия — Швеция, Швеция — США.
Дальше уточним важный момент из регламента. Если две команды набрали одинаковое количество очков, выше та, у которой победа в личной встрече. Если три — то считаются показатели личных встреч внутри этой «подгруппы» из трех. По следующим критериям: 1) очки 2) разность шайб 3) голы 4) результат против лучшей из других сборной в группе.
Какое же место займет наша сборная? Рассмотрим все варианты:
1) Первое, если
— победит Швецию в основное время
— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США не закончится в основное время
2) Второе, если
— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США закончится в основное время
— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а Швеция победит США (если нет указания, значит, подходят как трехочковые, так и двухочковые победы)
3) Третье, если
— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а США победит Швецию
— проиграет Швеции в основное время, как и США
4) Четвертое, если
— проиграет Швеции в основное время, а США наберет хотя бы очко в матче с Швецией
Кто же может стать соперником сборной России по плей-офф? Пока таблица в группе А выглядит так: Канада, Финляндия — 6 очков (2 матча), Словакия — 4 (3), Германия — 2 (3), Швейцария — 0 (2).
Оставшиеся игры: Канада — Швейцария, Финляндия — Словакия, Швейцария — Германия, Канада — Финляндия.
Скорее всего, в другой группе первые два места разыграют Канада и Финляндия, а третье и четвертое — Словакия, Германия и Швейцария. Единственный вариант, при котором этого не произойдет — победа словаков в матче с финнами. Что реалистично, но все-таки куда менее вероятно, чем успех сборной Суоми. Фавориты в борьбе за третье место — немцы, но если они проиграют Швейцарии в основное время, то вообще не попадут в плей-офф.
Так что на данный момент сборная России может получить в соперники по четвертьфиналу любую из команд из группы А. К счастью, все зависит от нашей команды: победа над Швеции позволит избежать встречи с Канадой, и, скорее всего, Финляндией.
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