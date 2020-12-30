США уничтожила чешскую оборону, которая не покорилась России. Есть ли еще у нашей сборной шансы на первое место в группе?

Расклады перед плей-офф для команды Игоря Ларионова

Победа сборной США над Чехией немного прояснила ситуацию на молодежном чемпионате мира в группе В.

Таблица сейчас выглядит так: Швеция — 6 очков (2 игры), США — 6 (3), Чехия — 3 (3), Россия — 3 (2) Австрия — 0 (2).

Оставшиеся игры: Австрия — Россия, Россия — Швеция, Чехия — Австрия, Швеция — США.

Для простого попадания в плей-офф сборной России надо обыграть австрийцев. Для более удобного объяснения других раскладов в группе сделаем предположение, что австрийская команда уступит в основное время во всех матчах — любой другой результат будет невероятной сенсацией. Так что рассмотрим результаты внутри «подгруппы» из других четырех сборных. Пока таблица матчей между ними выглядит так: Швеция — 3 (1), США, Россия — 3 (2), Чехия — 3 (3).

Оставшиеся игры: Россия — Швеция, Швеция — США.

Дальше уточним важный момент из регламента. Если две команды набрали одинаковое количество очков, выше та, у которой победа в личной встрече. Если три — то считаются показатели личных встреч внутри этой «подгруппы» из трех. По следующим критериям: 1) очки 2) разность шайб 3) голы 4) результат против лучшей из других сборной в группе.

Какое же место займет наша сборная? Рассмотрим все варианты:

1) Первое, если

— победит Швецию в основное время

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США не закончится в основное время

2) Второе, если

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США закончится в основное время

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а Швеция победит США (если нет указания, значит, подходят как трехочковые, так и двухочковые победы)

3) Третье, если

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а США победит Швецию

— проиграет Швеции в основное время, как и США

4) Четвертое, если

— проиграет Швеции в основное время, а США наберет хотя бы очко в матче с Швецией

Кто же может стать соперником сборной России по плей-офф? Пока таблица в группе А выглядит так: Канада, Финляндия — 6 очков (2 матча), Словакия — 4 (3), Германия — 2 (3), Швейцария — 0 (2).

Оставшиеся игры: Канада — Швейцария, Финляндия — Словакия, Швейцария — Германия, Канада — Финляндия.

Скорее всего, в другой группе первые два места разыграют Канада и Финляндия, а третье и четвертое — Словакия, Германия и Швейцария. Единственный вариант, при котором этого не произойдет — победа словаков в матче с финнами. Что реалистично, но все-таки куда менее вероятно, чем успех сборной Суоми. Фавориты в борьбе за третье место — немцы, но если они проиграют Швейцарии в основное время, то вообще не попадут в плей-офф.

Так что на данный момент сборная России может получить в соперники по четвертьфиналу любую из команд из группы А. К счастью, все зависит от нашей команды: победа над Швеции позволит избежать встречи с Канадой, и, скорее всего, Финляндией.