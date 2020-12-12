Стал известен состав сборной России на молодежный чемпионат мира

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной России на молодежный чемпионат мира-2021 в Эдмонтоне (Канада).

В список вошли 25 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Артемий Князев («Ак Барс», Казань), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков («Авангард», Омск).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA)

Расположение команды покинули вратарь Вадим Жеренко («Динамо», Москва), защитники Александр Кирпичников («Трактор», Челябинск), Иван Рогов («Северсталь», Череповец), и нападающий Тахир Мингачев (ЦСКА, Москва).

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. На групповой стадии сборная России встретится с США, Чехией, Австрией и Швецией.