США обыграли Германию на молодежном чемпионате мира-2022

Сборная США выиграла у Германии в матче молодежного чемпионата мира-2022.

9 августа МЧМ-2022 стартовал во второй раз в Эдмонтоне. В первый раз турнир начался 26 декабря 2021 года, но из-за коронавируса еще до нового года был прерван.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

США U20 — Германия U20 — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Голы: Хьюз — 1 (Слаггерт), 13:39 — 1:0. Кули — 1 (бол., Коронато, Пирт), 18:01 — 2:0. Слаггерт — 1 (Хьюз, Мазур), 21:21 — 3:0. Сэведж — 1 (Дюран, Пастухов), 21:57 — 4:0. Дюран — 1, 39:00 — 5:0. Замански — 1 (бол., Шубер, Квапп), 53:12 — 5:1.

Вратари: Мбереко — Квапп.

Штраф: 2 — 29.

Броски: 50 (25+9+16) — 11 (4+2+5).

Судьи: Брандер, Хайфф.

10 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».