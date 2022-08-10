Финляндия разгромила Латвию на МЧМ-2022

Сборная Финляндии крупно переиграла команду Латвии (6:1) на молодежном чемпионате мира-2022.

9 августа МЧМ-2022 стартовал во второй раз в Эдмонтоне. В первый раз турнир начался 26 декабря 2021 года, но из-за коронавируса еще до нового года был прерван.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Латвия U20 — Финляндия U20 — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы: Кемелль — 1 (Рятю, Хирвонен), 8:54 — 0:1. Кемелль — 2 (Хирвонен), 11:29 — 0:2. Ламберт — 1 (бол., Йярвентие, Хеймосалми), 21:52 — 0:3. Хирвонен — 1 (бол., Рятю, Симонтайвал), 38:01 — 0:4. Вайнбергс — 1 (бол., Ходасс, Силкалнс), 41:28 — 1:4. Рятю — 1 (Кемелль, Хеймосалми), 55:39 — 1:5. Пуутио — 1 (Кемелль, Рятю), 58:40 — 1:6.

Вратари: Бруверис — Мериляйнен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 20 (7+7+6) — 39 (7+17+15).

Судьи: Блоски, Хунниус.

10 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс»