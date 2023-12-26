Дубль Бриндли принес США победу над Норвегией в матче МЧМ-2024

Сборная США обыграла Норвегию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 4:1.

Дубль у американской команды оформил Гэвин Бриндли, еще по голу забили Джимми Снаггеруд и Айзек Ховард. У норвежцев единственную шайбу забросил Петтер Вестерхейм.

США 28 декабря сыграет со сборной Швейцарии, а Норвегия — с Чехией (27 декабря). На данный момент в группе В лидирует Словакия.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

США U20 — Норвегия U20 — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Знуггеруд — 1 (Кейси, Фортескью), 29:59 — 1:0. Бриндли — 1 (бол., Перро, Леонард), 34:00 — 2:0. Бриндли — 2 (Назар), 36:33 — 3:0. Вестерхейм — 1 (мен.), 44:18 — 3:1. Ховард — 1 (бол., Готье, Хатсон), 44:43 — 4:1.

Вратари: Огастин — Стенсруд.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 44 (14+12+18) — 23 (10+11+2).

Судьи: Ондрачек, Хебайзен.

26 декабря. Гетеборг. Frolundaborg.