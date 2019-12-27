Соколов заменил Дорофеева в первом звене на тренировке сборной России перед Канадой
12:59
Стали известны сочетания молодежной сборной России на тренировке перед матчем против команды Канады на чемпионате мира.
Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;
1. Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов, Соколов;
2. Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
3. Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
4. Малышев — Грошев, Ртищев — Соркин — Круглов.
Матч Россия — Канада состоится 28 декбаря и начнется в 21.00 по московскому времени.
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