Соколов заменил Дорофеева в первом звене на тренировке сборной России перед Канадой

Стали известны сочетания молодежной сборной России на тренировке перед матчем против команды Канады на чемпионате мира.

Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;

1. Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов, Соколов;

2. Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

3. Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

4. Малышев — Грошев, Ртищев — Соркин — Круглов.

Матч Россия — Канада состоится 28 декбаря и начнется в 21.00 по московскому времени.