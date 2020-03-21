Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вспомнил, как смотрел финала молодежного чемпионата мира-2020 между сборными России и Канады. Тогда прямую трансляцию вел Первый канал, в «Матч ТВ» в это же время показывал повтор финала МЧМ-2011 в Баффало.

— После золота в Баффало вспоминали с дедом то его пророчество?

— Конечно. Про наш 91-й год рождения почему-то всегда писали, что он слабый. Я этого не понимал. Когда нам было 18 лет, мы постоянно слышали, что у нас «неправильный» год. Вот все, что вокруг нас, — другое дело. И перед тем чемпионатом мира обстановка была такая, что я позвонил со сборов деду и спросил: «Мы можем выиграть? Скажи честно». — «Да. А почему нет?» Мы поехали и выиграли. Потому что сложилась команда — начиная с Валерия Николаевича Брагина. Обидно было в этом году, что финал проиграли. Я, правда, по «Матч ТВ» некоторое время смотрел другой хоккей...

— Да, Яна об этом в Instagram замечательно написала. Хотелось бы подробностей.

— Я почитал комментарии. Как выяснилось, среди российских хоккейных болельщиков одни специалисты, в первую же секунду все распознали. А мы сидели в Доминикане в ресторане на воде, дул ветер, вокруг плескались волны. Жена, дети, няня, друзья, их сыновья-близнецы, все бегают...

Wi-fi посредственный. Думаю — какой канал показывает финал МЧМ? Наверное, главный спортивный в стране. Ткнул на телефоне, вижу — Россия — Канада. Звук выключил, ем. Поглядываю, какой счет. 0:2. Прожевал, вгляделся — а там меня показывают — еду по площадке. Говорю: «Это не тот хоккей!» Захожу в новостную ленту — а там мы 1:0 ведем!

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