Швейцария разгромила Словакию на МЧМ

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира Словакия играла против Швейцарии. Швейцарцы одержали крупную победу со счетом 7:2.

Швейцария набрала 6 очков, у Словакии осталось 3. Но обе команды уже обеспечили себе попадание в плей-офф.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Словакия U20 — Швейцария U20 — 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Голы: Колер — 2 (Берни, Нусбаумер), 7:55 — 0:1. Колер — 3 (бол., Нусбаумер, Мозер), 10:04 — 0:2. Нусбаумер — 1 (Вербун), 14:49 — 0:3. Кнак — 1 (Жобен), 33:21 — 0:4. Фашко-Рудаш — 1 (мен., Окульяр), 38:34 — 1:4. С. Шмид — 1 (Эбишер, Вербун), 39:55 — 1:5. Джуган — 3 (бол., Чайкович, Мудрак), 46:37 — 2:5. Хенауэр — 1 (бол., Нусбаумер, Мозер), 50:09 — 2:6. Вербун — 3 (Колер), 52:27 — 2:7.

Вратари: Главай (Вылетелка, 14:49) — Холленштайн.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 29 (3+12+14) — 26 (11+10+5).

Судьи: Кэмпбелл, Пешина.

30 декабря. Тршинец. Werk Arena. 4915 зрителей.