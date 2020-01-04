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Шведы снова реализовали большинство. Мифтахов поменял Аскарова в воротах

19:08
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Сборная Швеции вышла вперед в начале третьего периода в полуфинале МЧМ против России. Шведская команда снова реализовала большинство — 4:3.

После этого тренерский штаб сборной России поменял вратарей. Место Ярослава Аскарова занял Амир Мифтахов.

Швеция — Россия. Live!

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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