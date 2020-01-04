Шведы снова реализовали большинство. Мифтахов поменял Аскарова в воротах

Сборная Швеции вышла вперед в начале третьего периода в полуфинале МЧМ против России. Шведская команда снова реализовала большинство — 4:3.

POWER PLAY GOAL for @Trekronorse !!! Nils Lundkvist gives ?? a 4-3 lead in the third period. That's 3 GOALS IN A ROW for Sweden! #WorldJuniors pic.twitter.com/0LlYomfJVc — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020

После этого тренерский штаб сборной России поменял вратарей. Место Ярослава Аскарова занял Амир Мифтахов.

Швеция — Россия. Live!