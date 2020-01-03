Шведы надеются забить России лакросс-гол в стиле Свечникова. На МЧМ им это уже удалось

Нападающий сборной Швеции Давид Густафссон поделился ожиданиями от матча с командой России в полуфинале молодежного чемпионата мира.

— Классный был матч с Чехией. Полные трибуны, и болельщики вели себя громко. Турнир в целом складывается для нас успешно. И мы чувствуем себя очень уверенно. Все началось с непростой победы над Финляндией, которая придала нам изначальной уверенности. А дальше мы прибавляли с каждой игрой.

— Вы довольны игрой вашей тройки?

— У нас хорошее взаимопонимание в тройке с Хегландером и Фагемо. Мы давно знакомы, не раз играли вместе, и общаемся за пределами сборной — это всегда плюс.

— Что может предложить вам сборная России?

— У России всегда хорошая команда. Я много раз играл против русских, когда был младше. Здесь я мало следил за ними, но знаю, что у них хорошее меньшинство. Зато у нас большинство сильное.

— Забьет ли Хегландер еще один лакросс-гол против России?

— Да! Я надеюсь на то, что он сделает это в матче с Россией. Ну и что, что полуфинал.

— Россия планирует играть жестко, и на вас, как на силового центра, выпадет дополнительное давление.

— Я понимаю, что они будут играть в силовое давление. И это будет серьезное давление. Но я готов к этому. Более того, мне нравится, когда хоккей получается жестким. И, думаю, на первый план завтра выйдет игра спецбригад. (Игорь Еронко)