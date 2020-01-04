Швеция — Россия: обзор полуфинала МЧМ-2020
20:20
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира. В полуфинале россияне в овертайме сломили сопротивление Швеции — 5:4. Победную шайбу забросил нападающий Иван Морозов.
В основное время в составе российской сборной шайбы забросили все тот же Морозов, а также Александр Хованов и Егор Соколов (дважды). У шведов отличились Расмус Сандин (дважды), Самуэль Фагемо и Нильс Лундквист.
? Для тех, кто уже отдышался и готов повторить, собрали лучшие моменты этого полуфинала! #SWERUS #снамироссия pic.twitter.com/JJ5a7F2N4P— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2020
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