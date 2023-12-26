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26 декабря, 23:58

Сборная Швеции забила шесть безответных голов Латвии в матче МЧМ-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Швеции обыграла Латвию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 6:0.

У шведов дубли оформили Филип Бюстедт и Йонатан Леккеримяки, еще по голу забили Антон Вальберг и Феликс Унгер Серум.

Швеция следующий матч проведет 28 декабря против Германии, а Латвия 27 декабря встретится с Канадой.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швеция U20 — Латвия U20 — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Вальберг — 1 (бол., Сандин Пелликка, Эстлунд), 10:02 — 1:0. Бюстедт — 1 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 17:21 — 2:0. Леккеримяки — 1 (бол., Эхгрен), 32:45 — 3:0. Бюстедт — 2 (О. Петтерссон, Форсфьял), 34:30 — 4:0. Унгер Серум — 1 (Линдстейн, Штенберг), 48:39 — 5:0. Леккеримяки — 2 (Линдстейн), 54:17 — 6:0.

Вратари: Х. Хевелид — Роловс.

Штраф: 29 — 10.

Броски: 35 (12+13+10) — 20 (5+9+6).

Судьи: Кольмюллер, Мюррей.

26 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: Таблица МЧМ-2024
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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