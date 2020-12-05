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Швеция из-за коронавируса потеряла своего лидера перед стартом молодежного ЧМ

20:01

Сборная Швеции лишилась ведущего игрока перед стартом молодежного чемпионата мира. Как сообщает C More Sport, Уильям Эклунд заразился коронавирусом. Для поездки на ЧМ необходимо сдать три отрицательных теста на COVID-19.

18-летний форвард «Юргордена» стал одним из открытий нового сезона чемпионата Швеции, отметившись 12 (7+5) очками в 12 играх.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 25 декабря по 6 января. Швеция сыграет в группе с Чехией, Австрией, Россией и США.

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