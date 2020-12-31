Россия обеспечила как минимум второе место в группе МЧМ. В четвертьфинале сборная сыграет с Германией или Словакией

Сборная России в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3.

Таким образом, Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.

Кто станет соперником России по четвертьфиналу — Германия или Словакия? Расклады МЧМ после победы над Швецией