Пономарев оценил тренерский потенциал Ларионова

Нападающий молодежной сборной России подвел итог стартового матча команды на МЧМ-2021 против команды США (5:3). Пономарев, который отметился дублем, был признан лучшим игроком встречи в составе сборной России.

«Мы играли в свой хоккей, — сказал Пономарев в эфире TSN. — Нашли слабые места в обороне соперника. Думаю, с каждым матчем будем играть только лучше.

Тренер Ларионов? Он — легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он станет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал».

Ларионов впервые работает с молодежной сборной России на МЧМ в роли главного тренера. На прошлогоднем турнире он входил в тренерский штаб Валерия Брагина.