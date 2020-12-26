Пономарев оценил тренерский потенциал Ларионова
Нападающий молодежной сборной России подвел итог стартового матча команды на МЧМ-2021 против команды США (5:3). Пономарев, который отметился дублем, был признан лучшим игроком встречи в составе сборной России.
«Мы играли в свой хоккей, — сказал Пономарев в эфире TSN. — Нашли слабые места в обороне соперника. Думаю, с каждым матчем будем играть только лучше.
Тренер Ларионов? Он — легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он станет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал».
Ларионов впервые работает с молодежной сборной России на МЧМ в роли главного тренера. На прошлогоднем турнире он входил в тренерский штаб Валерия Брагина.
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