Подколзин готов стать лидером молодежной сборной России

Нападающий команд системы СКА Василий Подколзин отметил, что готов стать лидером молодежной сборной России.

— Готов взять на себя роль лидера в сборной, — приводит слова Подколзина ТАСС. — Прошлогодний опыт, конечно, поможет. Считаю, что игра на чемпионате мира — неоценимый опыт, я сделал много выводов для себя после той атмосферы и эмоций, которые испытывал. Думаю, что в этом году буду увереннее играть.

Не считаю, что теряю время в системе СКА напрасно. Для меня главное — набираться игровой практики, а где — неважно. Уровень, конечно, разный, но как есть. Все в спокойном режиме.

В нынешнем сезоне 18-летний Подколзин провел 11 матчей в КХЛ за СКА, но очками за результативность не отметился. Также он принял участие в 12 встречах ВХЛ за команду «СКА-Нева» и набрал 7 (2+5) очков.