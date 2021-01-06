«Почему какие-то TSN говорят про систему хоккея в России? У нас есть программа «Красная машина». Игрок сборной жестко ответил канадскому комментатору

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев ответил на вопрос о критике российской системы хоккея журналистом TSN.

«Почему какие-то TSN говорят, что у нас разная система? Они не были в России, — ответил Пономарев. — Как они могут об этом говорить? Я слышал, что у них отличается хоккей в лигах WHL, QMJHL и OHL. Это просто разговоры. Уверен, что это неправда. Сейчас в России все работают по одной системе — «Красная машина» и двигаются в правильном направлении. Это система не просто расписана, она подготовлена и разослана во все округа нашей страны. Поэтому нет вопроса, что мы двигаемся и работаем по разным системам».

Чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая Канаду в финале со счетом 2:0. Третье место заняла команда Финляндии, которая в матче за третье место победила Россию (4:1).

(Михаил Скрыль)