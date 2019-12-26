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Перед матчем сборной России на МЧМ был сыгран чешский гимн. Российского не было

17:14

Перед матчем сборной России на МЧМ против Чехии перед игрой был сыгран чешский гимн.

А вот российский не прозвучал. Вероятно, это связано со статусом чехов как организатора турнира. (Павел Климовицкий)

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