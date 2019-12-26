Перед матчем сборной России на МЧМ был сыгран чешский гимн. Российского не было
17:14
Перед матчем сборной России на МЧМ против Чехии перед игрой был сыгран чешский гимн.
А вот российский не прозвучал. Вероятно, это связано со статусом чехов как организатора турнира. (Павел Климовицкий)
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