06:33 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Определились все пары 1/4 финала молодежного ЧМ

0
0
0
12

Стали известны все четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Сборная России, занявшая третье место в группе В, встретится с Данией. Победитель этой игры поспорит за выход в финал с лучшей командой пары СШАШвейцария. В других четвертьфиналах Канада будет противостоять Чехии, а Словакия сыграет со Швецией.

Пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира:

Дания – РОССИЯ (2 января, 21.00*, Торонто)

Швеция – Словакия (2 января, 23.30, Монреаль)

США – Швейцария (3 января, 1.30, Торонто)

Канада – Чехия (3 января, 4.00, Монреаль)

* - по московскому времени

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldjunior/2016-2017/

0
0
0
12
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

xMarkuSx

Где вы увидели лишний день отдыха, когда разница между матчами 4.5 часа?

16:45

sp2012

И ещё Не надо делить шкуру не убитого медведя,пройдём Данию вот тогда и будем о раскладах говорить!!!!

16:09

мосвад67

Очень тяжёлая игра будет и шансы мне кажутся примерно одинаковые, игра со словаками это показала, и признаться наши отскочили в этой игре потому что все было на тоненького

16:06

sp2012

Новочебоксарск----Ты ничего не напутал? Дания самая слабая команда из другой четвёрки????? Игры -то смотрел знаток!!!!! Наоборот самая ровная группа,в отличии от нашей. Данию недооценивать не будут,да до турнира играли с ними. О какой недооценке идёт речь?? Ребята с дуба рухнули.??? Будет тяжелейший матч и лишний день отдыха не скажется на игре США,так как пиндосня в разы легче пройдёт Швейцаров,могу даже сказать без проблем,привезут 2-3 шайбы. А вот наши??? Если не будет задела в 2-3 шайбы,то не уверен.что вообще пройдём. А в случае первого гола датчан,халява,как на прошлом МЧМ не пройдёт. Два раза в одну воронку бомба чаще не попадает. Рад буду ошибиться!!! Будем мы без медалей,вот какая мысль меня посещает!!!

15:56

lavric999

Не до оценка соперника в четвертьфинале, и наша сборная собирает вещи!

13:49

AndersenRUS

Ах вот оно че... То то я смотрю вчера Канадцы еле ползали, за пол тайма ни одного броска. Их смотрю тоже вполне устраивает этот расклад :)

12:56

Новочебоксарск

С раскладом очень повезло нашим! Дания - самая слабая команда из другой группы. С США у нас будет на день больше отдыха, при это швейцарцы их изрядно повозят. С США нам в основном удаются игры. Здорово, что мы не попали на шведов и канадцев до финала! Эти команды показывают самый лучший хоккей.

12:52

Упёртый русский

И я согласен, расклад получился прекрасный. Данию надо обыгрывать, а в полуфинале лучше играть с США, чем с Швецией или Канадой. Амеров мы частенько возили во втором третьем периоде, на бумаге они нам вполне по силам. Забивать только надо.

11:01

Русский

Нормуль. И в полуфинале соперник проходимый будет...

10:56

Анастасия Волочкова

Расклад,в принципе,для России идеальный.

10:51

vsvtjo

ЮКИ Соглашусь, но уже интересно

09:02

ЮКИ

50:50....

08:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ