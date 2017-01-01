Определились все пары 1/4 финала молодежного ЧМ

Стали известны все четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Сборная России, занявшая третье место в группе В, встретится с Данией. Победитель этой игры поспорит за выход в финал с лучшей командой пары США – Швейцария. В других четвертьфиналах Канада будет противостоять Чехии, а Словакия сыграет со Швецией.
Пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира:
Дания – РОССИЯ (2 января, 21.00*, Торонто)
Швеция – Словакия (2 января, 23.30, Монреаль)
США – Швейцария (3 января, 1.30, Торонто)
Канада – Чехия (3 января, 4.00, Монреаль)
* - по московскому времени
xMarkuSx
Где вы увидели лишний день отдыха, когда разница между матчами 4.5 часа?
16:45
sp2012
И ещё Не надо делить шкуру не убитого медведя,пройдём Данию вот тогда и будем о раскладах говорить!!!!
16:09
мосвад67
Очень тяжёлая игра будет и шансы мне кажутся примерно одинаковые, игра со словаками это показала, и признаться наши отскочили в этой игре потому что все было на тоненького
16:06
sp2012
Новочебоксарск----Ты ничего не напутал? Дания самая слабая команда из другой четвёрки????? Игры -то смотрел знаток!!!!! Наоборот самая ровная группа,в отличии от нашей. Данию недооценивать не будут,да до турнира играли с ними. О какой недооценке идёт речь?? Ребята с дуба рухнули.??? Будет тяжелейший матч и лишний день отдыха не скажется на игре США,так как пиндосня в разы легче пройдёт Швейцаров,могу даже сказать без проблем,привезут 2-3 шайбы. А вот наши??? Если не будет задела в 2-3 шайбы,то не уверен.что вообще пройдём. А в случае первого гола датчан,халява,как на прошлом МЧМ не пройдёт. Два раза в одну воронку бомба чаще не попадает. Рад буду ошибиться!!! Будем мы без медалей,вот какая мысль меня посещает!!!
15:56
lavric999
Не до оценка соперника в четвертьфинале, и наша сборная собирает вещи!
13:49
AndersenRUS
Ах вот оно че... То то я смотрю вчера Канадцы еле ползали, за пол тайма ни одного броска. Их смотрю тоже вполне устраивает этот расклад :)
12:56
Новочебоксарск
С раскладом очень повезло нашим! Дания - самая слабая команда из другой группы. С США у нас будет на день больше отдыха, при это швейцарцы их изрядно повозят. С США нам в основном удаются игры. Здорово, что мы не попали на шведов и канадцев до финала! Эти команды показывают самый лучший хоккей.
12:52
Упёртый русский
И я согласен, расклад получился прекрасный. Данию надо обыгрывать, а в полуфинале лучше играть с США, чем с Швецией или Канадой. Амеров мы частенько возили во втором третьем периоде, на бумаге они нам вполне по силам. Забивать только надо.
11:01
Русский
Нормуль. И в полуфинале соперник проходимый будет...
10:56
Анастасия Волочкова
Расклад,в принципе,для России идеальный.
10:51
vsvtjo
ЮКИ Соглашусь, но уже интересно
09:02
ЮКИ
50:50....
08:38