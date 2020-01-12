Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. Россияне дошли до финала, где уступили сборной Канады (3:4).

— Почти неделя прошла с тех пор, как мы упустили золото МЧМ...Немного грустно, но приятно, что своей яркой и атакующей игрой команда захватила сердца российских болельщиков хоккея и влюбила в себя многочисленных любителей игры во всем мире, — написал Ларионов в Instagram. — Огромное спасибо ребятам, что все они приняли требования тренерского штаба и получали удовольствие от игры, и от этого пришел результат. Особое спасибо персоналу команды: докторам Валере и Саше, массажистам Яну и Артему, сервисмену «дяде Саше», менеджеру по экипировке Олегу Альбертовичу, феноменальной группе аналитиков: Роме Р, Василию К, Данилу К, Алексею Х, волшебнику иглоукалывания Анвару, спортивному директору Борисычу, тренеру по ОФП Филу и PR менеджеру Артуру. Все эти люди трудились днем и ночью, и их вклад в успех команды был гигантским, Но миссия не до конца была выполнена! В заключении всем хочу пожелать успешного и здорового 2020, и продолжать становиться лучше для дальнейших успехов в карьере! А мы, тренерский штаб, уже начали работу к подготовке новой команды следующего созыва.