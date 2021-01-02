Нападающий молодежной сборной России рассказал о книгах, которые помогают ему настроиться на матчи

Форвард молодежной сборной России Василий Пономарев рассказал о том, что ему помогает готовиться к играм МЧМ. В субботу, 2 января, россияне сыграют с Германией в 1/4 финала.

— Когда в последний раз играли в 10 утра? Что необычного в таких матчах? — вопрос Пономареву во время онлайн-конференции.

— Наверное, еще на первенстве Москвы. Сначала играли по субботам в 12 или в 14. Потом становишься старше, и по воскресеньям играешь в 10 — как самый молодой. Наверное, лет пять назад играл.

— Вы много читаете и привезли целый чемодан книг. Чтение хорошо идет или лучше не забивать себе голову?

— Это как раз помогает, можно отвлечься и начать думать о том, о чем раньше не думал. Допустим, в книге «Ни Сы» можно узнать многое, что может помочь в игре. Когда в тебя не верит весь мир, но ты должен поверить в себя и своего товарища.

— Мотивационные книги?

— Мне очень понравился «Шантарам». Думаю, что в следующем году прочитаю еще раз. Книга на все времена, о которой нельзя забывать. Раз в год-два надо будет ее перечитывать.

— Расслабляет ли то, что немцы проиграли Канаде со счетом 2:16?

— Первый раз слышу, что соперник не уровня России. Это плей-офф, здесь может произойти всякое. На групповом этапе мы сплотились как команда, у нас одно большое сердце. Мы в оптимальной форме — не столько физической, сколько эмоциональной. Мы приехали выигрывать не групповой этап, а сам чемпионат.

(Отдел хоккея)