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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

На молодежный чемпионат мира в Канаде команды смогут заявлять 22 полевых игрока

17:12

Международная федерация хоккея объявила, что молодежный чемпионат мира в 2021 году пройдет в канадском Эдмонтоне при пустых трибунах.

При этом команды смогут заявлять на турнир больше игроков, чем прежде. Лимит в три вратаря сохраняется, но число полевых игроков в заявке будет увеличено с 20 до 22, сообщает в Twitter журналист Кори Пронман.

Молодежный чемпионат мира запланирован на 26 декабря — 5 января.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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