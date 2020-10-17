На молодежный чемпионат мира в Канаде команды смогут заявлять 22 полевых игрока

Международная федерация хоккея объявила, что молодежный чемпионат мира в 2021 году пройдет в канадском Эдмонтоне при пустых трибунах.

При этом команды смогут заявлять на турнир больше игроков, чем прежде. Лимит в три вратаря сохраняется, но число полевых игроков в заявке будет увеличено с 20 до 22, сообщает в Twitter журналист Кори Пронман.

Молодежный чемпионат мира запланирован на 26 декабря — 5 января.