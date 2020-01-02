МЧМ-2020 по хоккею: расписание матчей 1/4 финала

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 в Чехии: плей-офф начался. В четверг, 2 января, проходят четыре матча 1/4 финала. Четвертьфиналы принимают два города — Острава и Тршинец.

Сборная России заняла третье место в группе B после матчей против Чехии (3:4), Канады (6:0), США (1:3) и Германии (6:1). Ее соперник — Швейцария. На четвертьфинал россияне переехали из Остравы в Тршинец.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

2 января, четверг

14.30, Тршинец. Швейцария (А2) — Россия (В3)

17.00, Острава. Канада (В1) — Словакия (А4)

19.30, Тршинец. США (В2) — Финляндия (А3)

22.00, Острава. Швеция (А1) — Чехия (В4)

Матчи 1/2 финала пройдут в субботу, 4 января (начало 17.00 и 21.00). Пары полуфиналистов будут составлены на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Финал и матч за 3-е место состоятся в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика