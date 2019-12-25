Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и трансляции матчей
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет с 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года. Его принимает Чехия, города турнира — Острава и Тршинец.
На МЧМ-2020 выступят 10 сборных. На групповом турнире команды поделены на две пятерки.
Группа А (Тршинец): Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан.
Группа В (Острава): США, Россия, Канада, Чехия, Германия.
Четыре лучшие команды каждой группы выходят в четвертьфинал, худшая играет серию до двух побед за право остаться в высшем дивизионе МЧМ.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр.
Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)
26 декабря, четверг
Группа А
17.00 Швейцария — Казахстан
21.00 Швеция — Финляндия
Группа В
17.00 Чехия — Россия
21.00 Канада — США
27 декабря, пятница
Группа А
17.00 Словакия — Казахстан
Группа В
21.00 Германия — США
28 декабря, суббота
Группа А
17.00 Финляндия — Словакия
21.00 Швейцария — Швеция
Группа В
17.00 Чехия — Германия
21.00 Россия — Канада
29 декабря, воскресенье
Группа А
17.00 Казахстан — Финляндия
Группа В
21.00 США — Россия
30 декабря, понедельник
Группа А
17.00 Казахстан — Швеция
21.00 Словакия — Швейцария
Группа В
17.00 Германия — Канада
21.00 США — Чехия
31 декабря, вторник
Группа А
17.00 Швеция — Словакия
21.00 Финляндия — Швейцария
Группа В
17.00 Россия — Германия
21.00 Канада — Чехия
Утешительный раунд
2 января (12.00)
4 января (13.00)
5 января (13.00)
1/4 финала
2 января, четверг
(14.30, 17.00, 19.30, 22.00)
1/2 финала
4 января, суббота
(17.00, 21.00)
Матч за третье место
5 января, воскресенье
(17.00)
Финал
5 января, воскресенье
(21.00)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь игр сборной России, последние новости