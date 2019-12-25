Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и трансляции матчей

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет с 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года. Его принимает Чехия, города турнира — Острава и Тршинец.

На МЧМ-2020 выступят 10 сборных. На групповом турнире команды поделены на две пятерки.

Группа А (Тршинец): Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан.

Группа В (Острава): США, Россия, Канада, Чехия, Германия.

Четыре лучшие команды каждой группы выходят в четвертьфинал, худшая играет серию до двух побед за право остаться в высшем дивизионе МЧМ.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

26 декабря, четверг

Группа А

17.00 Швейцария — Казахстан

21.00 Швеция — Финляндия

Группа В

17.00 Чехия — Россия

21.00 Канада — США

27 декабря, пятница

Группа А

17.00 Словакия — Казахстан

Группа В

21.00 Германия — США

28 декабря, суббота

Группа А

17.00 Финляндия — Словакия

21.00 Швейцария — Швеция

Группа В

17.00 Чехия — Германия

21.00 Россия — Канада

29 декабря, воскресенье

Группа А

17.00 Казахстан — Финляндия

Группа В

21.00 США — Россия

30 декабря, понедельник

Группа А

17.00 Казахстан — Швеция

21.00 Словакия — Швейцария

Группа В

17.00 Германия — Канада

21.00 США — Чехия

31 декабря, вторник

Группа А

17.00 Швеция — Словакия

21.00 Финляндия — Швейцария

Группа В

17.00 Россия — Германия

21.00 Канада — Чехия

Утешительный раунд

2 января (12.00)

4 января (13.00)

5 января (13.00)

1/4 финала

2 января, четверг

(14.30, 17.00, 19.30, 22.00)

1/2 финала

4 января, суббота

(17.00, 21.00)

Матч за третье место

5 января, воскресенье

(17.00)

Финал

5 января, воскресенье

(21.00)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь игр сборной России, последние новости