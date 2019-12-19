Молодежная сборная России провела первую тренировку в Остраве

Сборная России U-20 провела первое ледовое занятие по прибытию в Чехию. На льду «Остравар Арены» российская молодежка вышла в следующих сочетаниях:

вратари: Мифтахов, Исаев, Аскаров;

белые: Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов — Дорофеев;

синие: Мисюль — Замула, Соколов — Воронков — Александров;

красные: Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

зеленые: Малышев — Телегин, Ртищев — Комиссаров — Соркин;

оранжевые: Зоркин — Гордеев, Грошев — Круглов — Шабловский.

В окончательный состав молодежной сборной войдут 25 человек (22 полевых игрока и 3 вратаря) — он будет назван перед стартом турнира. Первый матч россияне проведут 25 декабря против хозяев МЧМ — чехов. Помимо них, на групповом этапе наша команда сыграет с США, Канадой и Германией.