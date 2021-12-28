Молодежная сборная России получила первое удаление в матче со Швейцарией на 46-й минуте

Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 встречается со Швейцарией.

На шестой минуте третьего периода россияне получили первое удаление — две минуты за подножку получил Павел Тютнев. Отметим, у швейцарцев единственное удаление случилось на 25-й минуте.

В предыдущем матче турнира против Швеции (3:6) сборная России заработала 12 минут штрафа, пропустив три шайбы в меньшинстве.

На момент удаления Тютнева российская сборная ведет со счетом 3:1.