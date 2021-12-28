МЧМ по хоккею 2022
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Молодежная сборная России получила первое удаление в матче со Швейцарией на 46-й минуте

02:28
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Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 встречается со Швейцарией.

На шестой минуте третьего периода россияне получили первое удаление — две минуты за подножку получил Павел Тютнев. Отметим, у швейцарцев единственное удаление случилось на 25-й минуте.

В предыдущем матче турнира против Швеции (3:6) сборная России заработала 12 минут штрафа, пропустив три шайбы в меньшинстве.

На момент удаления Тютнева российская сборная ведет со счетом 3:1.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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