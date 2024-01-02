МЧМ 2024: расписание и где смотреть трансляции 1/4 финала сегодня

Четыре матча в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2024 пройдут во вторник, 2 января. Так как национальная команда России не принимает участия в турнире, ни один из российских телеканалов не стал приобретать права на трансляцию игр.

Таким образом, смотреть матчи молодежного чемпионата мира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция на английском языке).

Расписание и где смотреть трансляции 1/4 финала МЧМ 2024 2 января:

14.00 (мск) Словакия — Финляндия

Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

16.30 Канада — Чехия

Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

19.00 США — Латвия

Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

21.30 Швеция — Швейцария

Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

Международная федерация хоккея отстранила все сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале 2022 года. Вопрос возможного возвращения команд с сезона-2024/25 будет рассмотрен в марте 2024 года.

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