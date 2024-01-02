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Сегодня, 12:00

МЧМ 2024: расписание и где смотреть трансляции 1/4 финала сегодня

Матчи 1/4 финала МЧМ-2024 пройдут 2 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Швеции на МЧМ-2024.
Фото AFP

Четыре матча в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2024 пройдут во вторник, 2 января. Так как национальная команда России не принимает участия в турнире, ни один из российских телеканалов не стал приобретать права на трансляцию игр.

Таким образом, смотреть матчи молодежного чемпионата мира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция на английском языке).

Расписание и где смотреть трансляции 1/4 финала МЧМ 2024 2 января:

14.00 (мск) Словакия — Финляндия
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

16.30 Канада — Чехия
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

19.00 США — Латвия
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

21.30 Швеция — Швейцария
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте

Международная федерация хоккея отстранила все сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале 2022 года. Вопрос возможного возвращения команд с сезона-2024/25 будет рассмотрен в марте 2024 года.

МЧМ-2024: турнирые таблицы, календарь всех матчей и статистика игроков

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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