МЧМ-2024 по хоккею: почему не выступает сборная России
Сборная России по хоккею не выступит на Молодежном чемпионате мира
С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Гетеборге (Швеция) пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой.
Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение. Таким образом, сборная России не примет участия в предстоящем турнире.
На годовом конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение о том, что возможность возвращения сборных России и Белоруссии в сезоне-2024/25 будет рассмотрена в марте 2024 года.
Более подробную информацию о турнире читайте на нашем сайте.
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