МЧМ-2024 по хоккею: расписание матчей группового турнира и даты игр плей-офф
Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге (Швеция) с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Публикуем расписание матчей группового турнира.
Расписание группового турнира МЧМ-2024
26 декабря, вторник
14.00. Словакия U20 — Чехия U20
16.30. Финляндия U20 — Канада U20
19.00. США U20 — Норвегия U20
21.30. Швеция U20 — Латвия U20
27 декабря, среда
14.00. Словакия U20 — Швейцария U20
16.30. Финляндия U20 — Германия U20
19.00. Норвегия U20 — Чехия U20
21.30. Латвия U20 — Канада U20
28 декабря, четверг
19.00. Швейцария U20 — США U20
21.30. Германия U20 — Швеция U20
29 декабря, пятница
14.00. Норвегия U20 — Словакия U20
16.30. Латвия U20 — Финляндия U20
19.00. Чехия U20 — США U20
21.30. Канада U20 — Швеция U20
30 декабря, суббота
19.00. Швейцария U20 — Норвегия U20
21.30. Германия U20 — Латвия U20
31 декабря, воскресенье
14.00. США U20 — Словакия U20
16.30. Швеция U20 — Финляндия U20
19.00. Чехия U20 — Швейцария U20
21.30. Канада U20 — Германия U20
Серия плей-офф пройдет со 2 по 5 января 2024-го. Финал состоится 5 января.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи