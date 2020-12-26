Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от победы над командой США на Молодежном чемпионате мира по хоккею (5:3).

— Стартовый матч всегда важен. Он задает тон дальнейшему выступлению на чемпионате, тем более побеждена команда, которая считалась фаворитом. Это замечательно.

— Мы прервали долгую серию поражений от американцев на МЧМ. Сказался ли на этом приход Ларионова?

— Боюсь, что-либо сказать. Не всегда тренер оказывается на первом месте. Его роль, конечно, очень важна, но еще важнее подбор игроков. Знаменитый футбольный тренер из Аргентины Эленио Эррера сказал: «Какая бы ни была тактика у тренера, важнее всего — мастерство игроков».

— Василий Пономарев признан лучшим игроком матча, забил сразу две шайбы. Может ли стать лидером команды наравне с опытным Подколзиным?

— Раз в год и метла стреляет. Я этого игрока не знаю, поэтому оценивать не могу. Вряд ли на этом уровне вдруг, ни с того, ни с сего, человек, который был на вторых ролях, станет лидером. Конечно, в таком возрасте, когда такое случается — это редчайшее явление.

— В третьем периоде была грязноватая игра со стороны американцев. Зеграс, их нападающий, забил шайбу и поехал что-то кричать к нашей скамейке. Как можно объяснить такое неспортивное поведение?

— Только эмоциями, особенно, на фоне тех событий, которые происходят в мире по отношению к России. Для них Россия — это мракобесы, враг и страна, откуда все зло идет. Это же общая тенденция по всему миру. Спорт не может в этом плане стоять в стороне. Пока к нам не приедут, у них совершенно другое мнение о нашей стране. У человека, видимо, было много негативных эмоций, поэтому такая реакция.

Во время матча МЧМ Россия — США при счете 4:3 после третьего гола американской сборной автор шайбы Тревор Зеграс проехал мимо скамейки российской команды, и, судя по трансляции, что-то кричал нашим хоккеистам.

(Екатерина Звенигородская)