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Ларионов в виде голограммы посетил студию канадского телеканала

06:46
Игорь Ларионов в качестве проекции в эфире TSN.
Игорь Ларионов в качестве проекции в эфире TSN.
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов стал гостем телеканала TSN после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1). Однако специалист не лично приехал в студию, а появился там в виде проекции и ответил на вопросы журналистов.

«Это на самом деле довольно круто», — написал один из канадских фанатов хоккея в Twitter.

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