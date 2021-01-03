Ларионов в виде голограммы посетил студию канадского телеканала

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов стал гостем телеканала TSN после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1). Однако специалист не лично приехал в студию, а появился там в виде проекции и ответил на вопросы журналистов.

«Это на самом деле довольно круто», — написал один из канадских фанатов хоккея в Twitter.