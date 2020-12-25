Ларионов уверен в победе сборной России над США на МЧМ-2021

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о подготовке к матчу МЧМ против США.

«Завтра с утра посмотрим нарезки американской команды и к матчу будем в порядке, — сказал специалист. — Надо было ввести ребят в игровой тонус благодаря встрече с Канадой, так как за почти месяц у нас не было практики. Сделали пару изменений в составе, которые объявим завтра на раскатке. Возможно, по ходу матча будем что-то передергивать, хотя у нас есть какие-то сыгранные сочетания: Хуснутдинов — Подколзин, Сафонов — Чинахов, Бардаков — Пономарев».

Ларионов отметил, что сборная помнит поражение в прошлом году от США. По словам главного тренера национальной команды, американцы очень боялись сборную Россию, ведь до этого она обыграла Канаду со счетом 6:0.

Форвард национальной команды Арсений Грицюк также рассказал, что в Канаде иностранцы не заходят в лифт, когда в нем едут русские.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Россия сыграет в группе с США, Швецией, Чехией и Австрией. Первый матч на турнире россияне проведут против американцев. Встреча состоится в субботу, 26 декабря. Начало — в 05.30 (мск).