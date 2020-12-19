Ларионов рассказал о состоянии молодежной сборной после первой тренировки в Эдмонтоне

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов — о первой тренировке национальной команды в Эдмонтоне перед стартом МЧМ-2021.

«Мы все очень довольны, что вышли с карантина, это очень радует. Сегодня главной задачей было вернуть те навыки, которые мы заложили в Новогорске, чтобы ребята почувствовали лед, клюшки, шайбу. Была втягивающая тренировка, которая дала возможность ребятам почувствовать то, что мы хотим видеть. К приятному удивлению, у них было не так много брака, который можно ожидать после долгого простоя, — те маленькие детали, которые не совсем сочетаются с нашей игрой. Но в целом я считаю, что тренировка сегодня прошла на «четыре с плюсом.



Мы поблагодарили ребят за то, что они проявили профессионализм в эти четыре дня карантина, проведенного в номерах. Они делали то, что было положено, был тренировочный процесс. В этом плане было видно, что они соскучились по льду, друг по другу. И то единство команды, которое мы хотим видеть, и прямое общение команды — оно гораздо приятнее, чем общение по видеосвязи или телефону. Еще раз стало видно, что коллектив у нас очень хороший», — приводит пресс-служба сборной России слова Ларионова.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 5 января. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.