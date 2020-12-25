Ларионов поделился ожиданиями от матча России с США на МЧМ-2021

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира.

«Мы всегда отталкиваемся от нашей игры, быть единым кулаком и играть больше с шайбой. Наша задача играть с шайбой — контролировать игру. В принципе ничего не меняется, знаем сильные и слабые стороны. Мы каждого соперника уважаем, настрой будет высоким. У нас есть хорошие четыре тройки, которые могут изменить ход любого матча», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Помимо американцев, в нашей группе шведы, австрийцы и чехи.

Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.