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Ларионов поделился ожиданиями от матча России с США на МЧМ-2021

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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира.

«Мы всегда отталкиваемся от нашей игры, быть единым кулаком и играть больше с шайбой. Наша задача играть с шайбой — контролировать игру. В принципе ничего не меняется, знаем сильные и слабые стороны. Мы каждого соперника уважаем, настрой будет высоким. У нас есть хорошие четыре тройки, которые могут изменить ход любого матча», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Помимо американцев, в нашей группе шведы, австрийцы и чехи.

Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/25/479149.html

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