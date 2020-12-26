Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после победы над сборной США (5:3) в первом матче группового этапа МЧМ-2021.

— Ошибки Спенсера Найта? Когда играют две сильные команды, идет сумасшедшее давление на вратаря. Кто-то выдерживает, кто-то нет. У него были ошибки, но они были допущены тогда, когда наша команда оказывала большое давление на защиту, на вратаря. Мы ищем любые способы, чтобы создавать опасные моменты у ворот соперника и забивать голы.

После второго периода говорили ребятам, что счет 4:1 — самый опасный. Когда ведешь в три шайбы и даешь сопернику немного кислорода, то есть пропускаешь второй гол, он получает уверенность. Над этим мы еще поговорим. Было удаление Ильи Сафонова, но в целом мы не развалились. Продолжали быть более терпеливыми с шайбой, выиграли ключевые вбрасывания в нашей зоне, когда американцы взяли таймаут.

Первая тройка? Не всегда получается то, что хочешь увидеть. Эти ребята достойно провели тренировочный лагерь. Мы видим определенную «химию» между Хуснутдиновым, Амировым и Подколзиным. Но у нас есть время для маневра, чтобы посмотреть те сочетания, которые были на Кубке Карьяла. После матча сложно делать анализ. Нужно, чтобы эмоции остыли, чтобы все проанализировать и утром со свежей головой принять какие-то решения. Может, сделать перестановки в тройках, чтобы эти ребята играли более эффективно.

(Михаил Скрыль)