Ларионов о хоккее российской сборной на МЧМ: «Мы приехали атаковать, а не обороняться. Мы не говорим слово «биться»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о тактике команды на чемпионате мира.

— Вы много говорили о том, насколько важно играть от себя, а не от соперника.

— Для нас важно, чтобы мы играли больше с шайбой, отталкивались от нашего хоккея. А контролируешь шайбу — контролируешь игру.

Канадцы нам не дали контролировать шайбу, как было на Кубке Карьяла. Но хоккей — это не работа, а игра. При этом, конечно, вчера расстроило, что не было забитых голов. Надо реализовывать моменты.

— Насколько вас смутили проблемы с потерями в своей зоне в матче с Канадой? Нет желания просить хоккеистов все-таки играть чуть попроще?

— Вчера сказал хоккеистам перед игрой: мы не можем паниковать, где бы мы ни находились — в средней зоне, своей или чужой. И чтобы игроки не отбрасывались вслепую. Мы, конечно, почистим ошибки, так как на МЧМ все надо делать быстрее. Уровень выше, чем на Кубке Карьяла. Все соперники голодные. И повторюсь, что мы не откажемся контролировать шайбу. Вспомните пас Сафонова между ног в своей зоне, он феноменальный — многие тренеры в такой ситуации хватаются за сердце. Но мы это можем делать с холодной головой, и такой план будет стоять на каждую игру. Мы приехали атаковать, а не обороняться. Мы не говорим слово биться, говорим слово «игра».

Полностью интервью с Игорем Ларионовым можно прочитать здесь.

(Павел Климовицкий)