Кто победит: Россия или Канада?

28 декабря в Остраве сборная России сыграет второй матч молодежного чемпионата мира — против Канады. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

В первой встрече турнира россияне сенсационно уступили хозяевам соревнований чехам — 3:4. Несмотря на большое игровое преимущество, сборная Валерия Брагина не смогла реализовать многочисленные моменты и уступила, чем очень сильно осложнила свое положение в группе.

Канадцы считаются фаворитами. «Кленовые листья» в своем первом матче на МЧМ победили США — 6:4. Коэффициент БК «Лига Ставок» на их победу в основное время — 1,70, ничью — 5,25, успех россиян — 3,30. Молодежные чемпионаты мира — куда более результативные турниры, чем КХЛ или даже НХЛ. Вероятность «верхового» матча очень велика. Коэффициент на «Тотал» больше 6,5 — 1,90, меньше — 1,85.

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