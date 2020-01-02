Красота! Отличная комбинация Хованова и Денисенко. Россия забила второй гол Швейцарии

Молодежная сборная России снова повела в матче1/4 финала молодежного чемпионата мира против команды Швейцарии — 2:1. Гол был забит на 15-й минуте второго периода

Шайбу забросил форвард Александр Хованов, который отобрал шайбу за своими воротами, велючился в комбинацию в середине площадки и вышел на завершение перед воротами. Второе очко за результативный пас записал в свой актив Григорий Денисенко.