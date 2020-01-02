Красота! Отличная комбинация Хованова и Денисенко. Россия забила второй гол Швейцарии
15:59
Молодежная сборная России снова повела в матче1/4 финала молодежного чемпионата мира против команды Швейцарии — 2:1. Гол был забит на 15-й минуте второго периода
Шайбу забросил форвард Александр Хованов, который отобрал шайбу за своими воротами, велючился в комбинацию в середине площадки и вышел на завершение перед воротами. Второе очко за результативный пас записал в свой актив Григорий Денисенко.
Вот он, гол Хованова. Любуемся! #SUIRUS #снамироссия pic.twitter.com/Q8OBpL0ZhI— Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020
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