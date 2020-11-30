Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Князев заменил Седова в молодежной сборной России

17:42
Теги:

Защитник Артемий Князев вызван в молодежную сборную России для подготовки к молодежному чемпионату мира, сообщает Twitter Федерации хоккея России (ФХР). Он заменил в составе Никиту Седова.

Причины замены не уточняются. Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1333418040873070592

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир