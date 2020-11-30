Князев заменил Седова в молодежной сборной России

Защитник Артемий Князев вызван в молодежную сборную России для подготовки к молодежному чемпионату мира, сообщает Twitter Федерации хоккея России (ФХР). Он заменил в составе Никиту Седова.

?Замена в молодёжной сборной России: вместо защитника Никиты Седова на сбор для подготовки к МЧМ вызван Артемий Князев#снамироссия #краснаямашина — Хоккей России (@russiahockey) November 30, 2020

Причины замены не уточняются. Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.