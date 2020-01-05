Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко отметился голевой передачей в матче со Швецией и довел число набранных очков на МЧМ до 16 (6+10), обойдя в списке лучших бомбардиров молодежки Кирилла Капризова и Никиту Кучерова. При удачной игре в финале форвард «Локомотива» может войти в топ-5 — до Михаила Григоренко три очка.

Лучшие бомбардиры сборной России на МЧМ