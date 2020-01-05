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Капитан российской молодежки обогнал Капризова и Кучерова. До топ-5 в нашей истории — 3 очка

08:33
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Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко отметился голевой передачей в матче со Швецией и довел число набранных очков на МЧМ до 16 (6+10), обойдя в списке лучших бомбардиров молодежки Кирилла Капризова и Никиту Кучерова. При удачной игре в финале форвард «Локомотива» может войти в топ-5 — до Михаила Григоренко три очка.

Лучшие бомбардиры сборной России на МЧМ

Игрок

Турниры

И

Г

П

О

Никита Филатов

2008, 2009,2010

20

13

13

26

Евгений Кузнецов

2010, 2011, 2012

20

12

14

26

Александр Овечкин

2003, 2004, 2005

18

18

7

25

Евгений Малкин

2004, 2005, 2006

18

8

17

25

Михаил Григоренко

2012, 2013, 2014

20

9

10

19

Вадим Шарифьянов

1993, 1994, 1995

21

8

10

18

Александр Королюк

1995, 1996

14

13

4

17

Наиль Якупов

2012, 2013

14

3

14

17

Алексей Морозов

1996, 1997

13

10

6

16

Владимир Тарасенко

2010, 2011

13

8

8

16

Григорий Денисенко

2019, 2020

13

6

10

16

Максим Балмочных

1998, 1999

14

5

11

16

Юрий Трубачев

2002, 2003

13

5

11

16

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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