Канделаки оценила выступление сборной России на МЧМ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что она думает о выступлении молодежной сборной России на МЧМ-2021. Россияне заняли четвертое место. В матче за третье место они уступили команде Финляндии (1:4).

«Матчи против США и Швеции — в актив, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Бодро, легко, изобретательно. Игры против Канады и Финляндии — настоящее мучение. Не полезу в справочник, но с финнами у нас была очень грустная игра в Турине-2006. Крикунов после локаутного чемпионского сезона 2005 года с «Динамо», ожидания выше крыши и 0:4.

Нас — взрослых и молодых хоккеистов — умеют душить, а любая машина («Красная», немецкая, просто хороший мужчина) в условиях асфиксии начинает сбоить. Вот мы и сломались два раза подряд. Не грустите! Все, как пела Алла Борисовна Пугачева, еще будет».

В финальном матче сыграют сборные Канады и США.