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Сегодня, 21:45

Сборная США по буллитам обыграла Чехию на МЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чехия U20 — США U20.
Фото AFP

Сборная США одержала победу над Чехией в матче молодежного чемпионата мира — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Исаак Ховард, который также отличился в основное время.

Кроме того, голами за американцев отметились Уилл Смит и Райан Чесли. Шайбы чехов забросили Якуб Штанцль, Адам Бареш и Робин Сапоушек.

Сборная США (8 очков) после трех матчей занимает второе место в группе B. Чехия (4) идет на третьей строчке.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Чехия U20 — США U20 — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ховард — 3 (Назар, Полькамп), 1:12 — 0:1. Штанцль — 1 (Римон), 15:40 — 1:1. Бареш — 1 (Прчик), 26:23 — 2:1. Смит — 2 (Леонард, Перро), 28:04 — 2:2. Сапоушек — 1 (Сале, Меловски), 31:47 — 3:2. Чесли — 1 (Хатсон), 34:11 — 3:3.

Победный буллит: Ховард.

Вратари: Грабал — Фаулер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (5+12+5+1) — 33 (15+9+5+4).

Судьи: Кова, Мюррей.

29 декабря. Гетеборг. Frolundaborg.

Хоккей
Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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