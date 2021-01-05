Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира. Стали известны составы команды.

В основу российской команды вернулся форвард Егор Чинахов, который восстановился после травмы. Он заменил Владислава Фирстова, который отправился в запас.

Место в воротах российской команды займет Ярослав Аскаров.

Canada-Russia lineups for the first WJC semifinals today. Alex Newhook (COL) in for Canada, Yegor Chinakhov (CBJ) in for Russia. Puck drops 6:30 p.m. ET on NHL Network pic.twitter.com/F7Y12YkUnu — Adam Kimelman (@NHLAdamK) January 4, 2021

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

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