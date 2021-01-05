Канада — Россия: Чинахов вернулся в состав
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира. Стали известны составы команды.
В основу российской команды вернулся форвард Егор Чинахов, который восстановился после травмы. Он заменил Владислава Фирстова, который отправился в запас.
Место в воротах российской команды займет Ярослав Аскаров.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.
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