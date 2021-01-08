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Игорь Ларионов: «Наша атака не была в ступоре: забили пять США, четыре — шведам»

15:15
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал об итогах чемпионата мира для нашей команды. Российская сборная заняла 4-е место на МЧМ-2021, проиграв Финляндии матч за бронзу со счетом 1:4.

— Мы хотим, что чтобы хоккей был более доминирующим с нашей стороны, чтобы команда была более сбалансированной. Наша атака не была в ступоре, мы забили пять голов американцам, четыре — шведам. Надо избежать взлетов и падений. Та же Канада забила 16 Германии, но ноль — в финале. Обратить вниманию на реализацию моментов и отдельные детали: броски защитников, борьбу за шайбу и отскоки.

(Павел Климовицкий)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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