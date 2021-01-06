Игорь Ларионов: «Бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой — не наш стиль»
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от финнов (1:4) в матче за третье место молодежного чемпионата мира, а также подвел итоги турнира.
— Не считаете ли, что победа на Кубке Карьялы сыграла с командой злую шутку?
— Не хочется возвращаться назад и искать оправдания. Все находились в одинаковых условиях. Кубок Карьялы показал, что мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей. Успех дал ребятам уверенности.
— Не оказался ли игровой стиль, который вы хотели привить, непривычным для ребят?
— Естественно, жизнь и игра ставят барьеры, их нужно преодолевать. Бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой — это не наш стиль.
Напомним, что в полуфинале россияне проиграли канадцам (0:5). (Артур Хайруллин)
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