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Игорь Ларионов: «Бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой — не наш стиль»

05:07
Игорь Ларионов. Фото ФХР.
Игорь Ларионов. Фото ФХР.
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от финнов (1:4) в матче за третье место молодежного чемпионата мира, а также подвел итоги турнира.

— Не считаете ли, что победа на Кубке Карьялы сыграла с командой злую шутку?

— Не хочется возвращаться назад и искать оправдания. Все находились в одинаковых условиях. Кубок Карьялы показал, что мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей. Успех дал ребятам уверенности.

— Не оказался ли игровой стиль, который вы хотели привить, непривычным для ребят?

— Естественно, жизнь и игра ставят барьеры, их нужно преодолевать. Бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой — это не наш стиль.

Напомним, что в полуфинале россияне проиграли канадцам (0:5). (Артур Хайруллин)

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