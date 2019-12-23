Хованов рассказал, почему укусил соперника

Нападающий «Монктона» и молодежной сборной России Александр Хованов рассказал, как в одном из матчей QMJHL укусил соперника. За это он получил пять минут штрафа.

— На самом деле там не так все криминально было, как расписали в прессе, — цитирует Хованова «Российская газета». — Не то что я подъехал к кому-то и укусил в шею, как вампир. Была драка, несколько человек выкрутили мне руки, какой-то парень засунул мне ладонь в лицо и начал буквально растягивать рот. Мне ничего не оставалось, кроме как укусить (смеется).

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